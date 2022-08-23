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Анонс

Трофеи ВСУ и парад российского металлолома на Майдане Незалежности

23 августа, 2022 вторник
11:00
война с Россией

Во вторник, 23 августа, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" журналистка Кристина Парубий поговорит об успехах украинских военных на поле боя

Волонтер Ирина Вовк по собственному опыту расскажет, как научилась трофеи ВСУ обменивать на современное оборудование для наших защитников. Долгожданный "российский парад" в столице и других городах Украины. Зачем российский металлолом выставляют на показ украинцам? Стоило ли использовать его в других целях? Об успехах украинской армии – на You tube канале "Еспресо".

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Украина
волонтеры и война
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