Трофеи ВСУ и парад российского металлолома на Майдане Незалежности

Волонтер Ирина Вовк по собственному опыту расскажет, как научилась трофеи ВСУ обменивать на современное оборудование для наших защитников. Долгожданный "российский парад" в столице и других городах Украины. Зачем российский металлолом выставляют на показ украинцам? Стоило ли использовать его в других целях? Об успехах украинской армии – на You tube канале "Еспресо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb