Трофеи ВСУ и парад российского металлолома на Майдане Незалежности
Во вторник, 23 августа, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" журналистка Кристина Парубий поговорит об успехах украинских военных на поле боя
Волонтер Ирина Вовк по собственному опыту расскажет, как научилась трофеи ВСУ обменивать на современное оборудование для наших защитников. Долгожданный "российский парад" в столице и других городах Украины. Зачем российский металлолом выставляют на показ украинцам? Стоило ли использовать его в других целях? Об успехах украинской армии – на You tube канале "Еспресо".
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