Трое жителей Херсонщины погибли от подрывов на российских минах
Во вторник, 29 августа, в Херсонской области вблизи Новопетровки и Садового в результате взрывов российских боеприпасов погибли трое мужчин
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Вблизи Новопетровки в поле из-за взрыва оставленного оккупантами устройства погиб 43-летний тракторист.
В поле близ села Садовое мужчины 51 и 28 лет погибли, наткнувшись на российские мины.
"Менная опасность на Херсонщине чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности являются побережья водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!" – подчеркнул Прокудин.
Накануне, 28 августа, в Черниговской области легковой автомобиль подорвался на мине. В результате взрыва погибли женщина и мужчина, их двоих детей госпитализировали.
Ранее, 21 июля, заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что около трети территории Украины загрязнено минами и другими боеприпасами.
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