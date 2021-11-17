Трое украинских военных получили ранения в зоне ООС, оккупанты девять раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает штаб ООС.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - передает штаб ООС.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим "тишины", семь из которых - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Из минометов калибра 120 мм оккупанты открывали огонь по Невельскому.

Из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов российские войска вели огонь в районе Новоалександровки.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты дважды стреляли по украинским позициям из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Кряковки и Причепиловки российские вооруженные формирования стреляли из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Марьинки, применяя минометы калибра 82 мм.

Также в Луганской области военнослужащие ВСУ зафиксировали, как беспилотный летательный аппарат предположительно типа "Орлан-10" пересек линию столкновения.

Силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной Россией территории Донбасса 30 танков за пределами согласованных мест хранения вооружения.