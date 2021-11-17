Трое украинских военных получили ранения в зоне ООС, оккупанты девять раз нарушили "тишину"
В среду, 17 ноября, трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов российских оккупационных войск в зоне ООС. Оккупанты девять раз нарушили режим "тишины"
Об этом сообщает штаб ООС.
"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - передает штаб ООС.
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим "тишины", семь из которых - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Из минометов калибра 120 мм оккупанты открывали огонь по Невельскому.
Из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов российские войска вели огонь в районе Новоалександровки.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты дважды стреляли по украинским позициям из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Кряковки и Причепиловки российские вооруженные формирования стреляли из артиллерии калибра 152 мм.
В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Марьинки, применяя минометы калибра 82 мм.
Также в Луганской области военнослужащие ВСУ зафиксировали, как беспилотный летательный аппарат предположительно типа "Орлан-10" пересек линию столкновения.
Силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной Россией территории Донбасса 30 танков за пределами согласованных мест хранения вооружения.
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