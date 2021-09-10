Трое учителей из Украины стали лауреатами Global Teacher Award 2021
Мировая премия Global Teacher, которую еще называют "Нобелевской премией для учителей", отметила троих учителей из Украины
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
"Учитель Александр Жук, работающий с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате " Родник ", учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса " Школа I-III степеней - гимназия "Престиж" Запорожской области Татьяна Дуцык и преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021 ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эти педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в ТОП-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.
"Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине - лучшие учителя и талантливые педагоги. Сегодня они имеют возможность громко заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Учителя, которые стали лауреатами Global Teacher Award 2021
- Александр Жук в 2018 году стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг ТОП-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.
- Татьяна Дуцык - лауреат областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".
- Анна Бут - основательница волонтерского движения "Свичадо".
Чтобы стать лауреатом или лауреатом, надо продемонстрировать значительный вклад в развитие ученичества и влияния на общество.
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