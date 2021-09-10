Трое учителей из Украины стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Об этом сообщает Министерство образования и науки.



"Учитель Александр Жук, работающий с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате " Родник ", учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса " Школа I-III степеней - гимназия "Престиж" Запорожской области Татьяна Дуцык и преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021 ", - говорится в сообщении.



Сообщается, что эти педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в ТОП-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.



"Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине - лучшие учителя и талантливые педагоги. Сегодня они имеют возможность громко заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



Учителя, которые стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Александр Жук в 2018 году стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг ТОП-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Татьяна Дуцык - лауреат областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".

Анна Бут - основательница волонтерского движения "Свичадо".

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Global Teacher Award - международная награда от Aks Education Awards, присуждаемая за выдающиеся достижения в учительстве.Чтобы стать лауреатом или лауреатом, надо продемонстрировать значительный вклад в развитие ученичества и влияния на общество.