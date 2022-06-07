Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня российские захватчики продолжили массированные обстрелы Харькова и населенных пунктов Харьковщины. Враг не способен преодолеть сопротивление наших защитников. В то же время оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", - написал глава ОВА.

Он сообщил, что сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

"По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается", - сообщил Олег Синегубов.

По сообщению Генштаба ВСУ, 7 июня российские войска безуспешно штурмовали Камышеваху, отражены штурмы в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

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