Трое убитых и шесть раненых. Подробности российских обстрелов Харькова
В результате вражеских обстрелов Харькова и области погибли по меньшей мере трое и ранены шесть человек
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня российские захватчики продолжили массированные обстрелы Харькова и населенных пунктов Харьковщины. Враг не способен преодолеть сопротивление наших защитников. В то же время оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", - написал глава ОВА.
Он сообщил, что сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.
"По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается", - сообщил Олег Синегубов.
- По сообщению Генштаба ВСУ, 7 июня российские войска безуспешно штурмовали Камышеваху, отражены штурмы в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.
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