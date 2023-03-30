Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора идентифицировано и сообщено о подозрении трем военнослужащим ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны", – пишет пресс-служба.

Установлено, что подозреваемые – военные 37 ОМСБр, воинской части 69647 (37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады вооруженных сил Российской Федерации).

Подозреваемые уроженцы Бурятии, Читинской и Иркутской областей России.

В марте 2022 злоумышленники вместе с другими рашистами оккупировали один из населенных пунктов Киевской области. Россияне запугивали мирных жителей, искали мужчин и участников АТО, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

После 20 дней оккупации военные РФ, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это в группах по три человека в разном составе.

"Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны его родственников и соседей", - объясняют в прокуратуре.

Известно, что один из россиян за время временной оккупации населенного пункта Киевщины совершил насильственные действия сексуального характера один раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели ежедневно.