Трое российских военных, изнасиловавших жительницу Киевщины во время временной оккупации, получили подозрения
Прокуратура сообщила о подозрении трем российским военным, которые изнасиловали женщину во время временной оккупации Киевской области
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора идентифицировано и сообщено о подозрении трем военнослужащим ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны", – пишет пресс-служба.
Установлено, что подозреваемые – военные 37 ОМСБр, воинской части 69647 (37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады вооруженных сил Российской Федерации).
Подозреваемые уроженцы Бурятии, Читинской и Иркутской областей России.
В марте 2022 злоумышленники вместе с другими рашистами оккупировали один из населенных пунктов Киевской области. Россияне запугивали мирных жителей, искали мужчин и участников АТО, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.
После 20 дней оккупации военные РФ, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это в группах по три человека в разном составе.
"Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны его родственников и соседей", - объясняют в прокуратуре.
Известно, что один из россиян за время временной оккупации населенного пункта Киевщины совершил насильственные действия сексуального характера один раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели ежедневно.
- 28 февраля сообщили о подозрении российскому военному, который насиловал женщину в Киевской области , угрожая насилием в отношении ее ребенка.
- В декабре 2022 года сообщалось, что на деоккупированной Херсонской области были обнаружены отдельные застенки для детей.
- На 1 марта наибольшее количество сексуальных преступлений со стороны оккупантов зафиксировали в Херсоне и Киевской области. Жертвами насильников становились не только женщины, но и мужчины и дети.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное