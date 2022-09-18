Трое раненых гражданских, повреждена инфраструктура: 18 сентября российские военные обстреляли Никополь
ВС РФ в очередной раз обстреляли г. Никополь на Днепропетровщине – начато расследование
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ночь на 18 сентября оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня г. Никополь. Известно, что трое гражданских получили ранения, они госпитализированы.
Повреждения получили: частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школа, стадион, магазины, здание полиции, парикмахерская, автомобили, линии электроснабжения, газопровод.
Важно отметить, что какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.
- 16 сентября на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще один получил ранения.
- Ранее, в ночь на 17 сентября захватчики обстреливали из "градов" и тяжелой артиллерии три громады Никопольского района.
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