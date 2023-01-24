Трое представительниц Украины вошли в органы управления ПАСЕ

Об этом в Фейсбуке написала народный депутат Евгения Кравчук.

"Только что меня избрали председателем Комитета культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ. А Мария Мазенцева стала председателем Комитета по вопросам равенства и недискриминации. Также в этом году мы имеем вице-президента ассамблеи, должность заняла Елена Хоменко", - отметила депутат.

Она пообещала, что будет активизировать все возможные международные механизмы в защиту мирового и, конечно, украинского культурного наследия.

"Также приложу усилия, чтобы улучшить мониторинг Совета Европы по перемещению культурных ценностей; изолировать Россию от международной академической и культурной среды; обеспечить целостную поддержку странами Совета Европы усилий в сфере правосудия по отношению ко всем преступлениям, затрагивающим культурное наследие", - добавила Евгения Кравчук.

Также подчеркнула, что это впервые, когда Украина получила столь мощное одновременное представительство в руководящих органах ПАСЕ.

Отметим, что от Украины также был претендент на пост президента Ассамблеи. Однако народный депутат от "Слуги Народа" Александр Мережко получил всего 44 голоса депутатов. Руководителем ПАСЕ переизбрали Тини Кокса.

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