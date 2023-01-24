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Трое представительниц Украины вошли в органы управления ПАСЕ

24 января, 2023 вторник
05:57
Культура

Елена Хоменко стала вице-президентом, а Евгения Кравчук и Мария Мазенцева – председателями комитетов

Об этом в Фейсбуке написала народный депутат Евгения Кравчук.

"Только что меня избрали председателем Комитета культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ. А Мария Мазенцева стала председателем Комитета по вопросам равенства и недискриминации. Также в этом году мы имеем вице-президента ассамблеи, должность заняла Елена Хоменко", - отметила депутат.

Она пообещала, что будет активизировать все возможные международные механизмы в защиту мирового и, конечно, украинского культурного наследия.

"Также приложу усилия, чтобы улучшить мониторинг Совета Европы по перемещению культурных ценностей; изолировать Россию от международной академической и культурной среды; обеспечить целостную поддержку странами Совета Европы усилий в сфере правосудия по отношению ко всем преступлениям, затрагивающим культурное наследие", - добавила Евгения Кравчук.

Также подчеркнула, что это впервые, когда Украина получила столь мощное одновременное представительство в руководящих органах ПАСЕ.

  • Отметим, что от Украины также был претендент на пост президента Ассамблеи. Однако народный депутат от "Слуги Народа" Александр Мережко получил всего 44 голоса депутатов. Руководителем ПАСЕ переизбрали Тини Кокса.

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Украина
ПАСЕ
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