Трое предпринимателей Житомирской области подозреваются в финансировании терроризма из-за закупки продукции на 50 млн грн у "ДНР"
Подозрение в финансировании терроризма получили три предпринимателя из Житомирской области, которые закупали продукцию на сумму более 50 млн гривен у "ДНР"
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры трем предпринимателям Житомирщины сообщено о подозрении в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц", - пишет ведомство.
Следствие установило, что после оккупации в 2014 году некоторых регионов Донбасса, два украинских предприятия были захвачены и перерегистрированы как собственность оккупационных властей России.
Речь идет об ООО "Дебальцовский завод металлургического машиностроения" и "Завод "Ремкомунелектротранс", специализировавшихся на изготовлении литейной продукции. Предприятия перерегистрировали в "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов "ДНР".
"Для беспрепятственной реализации продукции и сокрытия реальных данных о производителе новые "владельцы" зарегистрировали ряд "дочерних" предприятий. Таким образом, налаживали противоправный механизм по поставке товара в Украину, а также связи с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на ее территории" , – объясняют в пресс-службе.
Владелец, директор и бухгалтер нескольких предприятий Житомирской области согласились покупать товары литейного производства для перепродажи украинским предприятиям горной отрасли.
В 2017-2022 годах более 50 млн. грн. (113 млн. российских рублей) было перечислено за приобретенную продукцию с временно оккупированной территории Донбасса.
Налоговая отчетность представлялась в контрольных органах от имени украинских предприятий. Переводы производились на счета поставщиков. Уплаченные ими средства будут использованы для финансового и материального обеспечения террористической организации ДНР.
В частности, на ООО "Дебальцовский завод металлургического машиностроения" сейчас ремонтируют военную технику оккупационных вооруженных формирований РФ.
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