Трое правоохранителей из Бердянска подозревают в государственной измене - сдавали воинов АТО оккупантам

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Три правоохранителя из Бердянска, которые в апреле этого года приняли предложения от оккупационных властей РФ и заняли должности, в том числе руководящие, подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Им заочно уведомлено о подозрении.

Как информирует Государственное бюро расследований, подозреваемые разыскивали – чтобы передать оккупантам (в том числе в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ) – служебный транспорт и табельное оружие коллег. А также сдавали захватчикам адреса проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов.

Подозреваемые заочно уведомлены о подозрении.

В Запорожье ГБР сообщило о подозрении в госизмене 8 правоохранителям-коллаборантам

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене экс-капитану 3 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. В настоящее время военный командует российским ракетным катером, из которого россияне обстреливают территории Украины

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