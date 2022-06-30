Трое правоохранителей из Бердянска подозревают в государственной измене - сдавали воинов АТО оккупантам
Подозреваемые информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов и разыскивали - чтобы передать оккупантам - служебный транспорт и табельное оружие коллег
Об этом сообщает Государственное бюро расследований
Три правоохранителя из Бердянска, которые в апреле этого года приняли предложения от оккупационных властей РФ и заняли должности, в том числе руководящие, подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Им заочно уведомлено о подозрении.
Как информирует Государственное бюро расследований, подозреваемые разыскивали – чтобы передать оккупантам (в том числе в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ) – служебный транспорт и табельное оружие коллег. А также сдавали захватчикам адреса проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов.
Подозреваемые заочно уведомлены о подозрении.
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