Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то есть сейчас три человека, которые погибли, и шесть раненых, в том числе – ребенок", - сказал Монастырский.

Впрочем, он не уточнил, где именно погибли и пострадали люди.

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.

Также во время массированной ракетной атаки ВСУ уничтожили 54 ракеты "Калибр" и 11 "шахедов".