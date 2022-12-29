Трое погибших и шесть раненых: МВД рассказало о последствиях ракетного удара по Украине 29 декабря
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в результате массированного ракетного удара по Украине в четверг, 29 декабря, погибли три человека, еще шестеро получили ранения
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
"Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то есть сейчас три человека, которые погибли, и шесть раненых, в том числе – ребенок", - сказал Монастырский.
Впрочем, он не уточнил, где именно погибли и пострадали люди.
- Утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.
- Также во время массированной ракетной атаки ВСУ уничтожили 54 ракеты "Калибр" и 11 "шахедов".
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