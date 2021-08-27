Трое граждан Беларуси пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину
Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде в Украину из-за того, что они были привиты вакциной, которая не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что накануне вечером в пункт пропуска "Сеньковка" прибыли трое белорусов, которые подали на пограничный контроль сертификаты полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.
Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина, "Гам-ковид-вак" белорусского производства, не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения.
Гражданин Беларуси, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили в Украину, предложил пограничникам неправомерное вознаграждение в размере 50 долларов США.
По данному факту было направлено уведомление о пропозции взятки в Нацполицию. Денежные средства изъяты. Граждан Республики Беларусь не пропустили через границу.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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