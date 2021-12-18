Трое горняков травмировались на шахте в Днепропетровской области

Данные об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе ДТЭК "Павлоградуголь", которой принадлежит шахта.

Шахтеры травмировались под землей. Произошла поломка горного комбайна.

Трое горняков получили травмы легкой и средней тяжести.

Травмированных доставили в больницу в Павлограде. Их состояние стабильное.

Причины несчастного случая выясняет комиссия.