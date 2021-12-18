Трое горняков травмировались на шахте в Днепропетровской области
18 декабря на шахте "Днепровская" в Терновке Днепропетровской области травмировались трое горняков
Данные об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе ДТЭК "Павлоградуголь", которой принадлежит шахта.
Шахтеры травмировались под землей. Произошла поломка горного комбайна.
Трое горняков получили травмы легкой и средней тяжести.
Травмированных доставили в больницу в Павлограде. Их состояние стабильное.
Причины несчастного случая выясняет комиссия.
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