Трое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом, - СМИ

Об этом сообщает "Динамомания".



По информации источника, Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин не улетели с командой на сбор в Испанию из-за положительных тестов на COVID-19.

В провинции Аликанте динамовцы сыграют четыре спарринга. 14 января они встретятся с испанской "Мурсией", 22 января сыграют с люксембургским "Расинг Унионом", а 26 или 27 – с норвежским "Боде-Глимтом". Еще один соперник, с которым киевляне встретятся 24 или 25 января, пока неизвестен.

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.