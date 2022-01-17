Трое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом, - СМИ
Три футболиста киевского "Динамо" получили положительные тесты на коронавирус
Об этом сообщает "Динамомания".
По информации источника, Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин не улетели с командой на сбор в Испанию из-за положительных тестов на COVID-19.
В провинции Аликанте динамовцы сыграют четыре спарринга. 14 января они встретятся с испанской "Мурсией", 22 января сыграют с люксембургским "Расинг Унионом", а 26 или 27 – с норвежским "Боде-Глимтом". Еще один соперник, с которым киевляне встретятся 24 или 25 января, пока неизвестен.
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.
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