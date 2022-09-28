Трое футболистов "Динамо" восстановились от травм

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

"Лазарет основной команды "Динамо" покинули сразу несколько футболистов. Защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу и тренируются без ограничений, приехав вместе с партнерами во Львов для подготовки к предстоящим матчам в чемпионате Украины и Лиге Европы", - пишут в пресс-службе киевского клуба.

Попов травмировал плечо в матче чемпионата Украины против "Днепра-1" (0:3). У Нещерета в начале сентября вторично за этот год диагностировали перелом носа.

В последний раз Кулач играл в декабре прошлого года, выйдя на замену в конце домашнего матча с "Зарей" (1:1).

Ближайший матч "Динамо" проведет в воскресенье, 2 октября, начало – в 13:00. В соперниках – "Минай".

16 сентября WBC ультрас "Динамо" написали письмо с фронта , где требуют братьев Суркисов уйти из киевского клуба.

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