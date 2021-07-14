Трое депутатов отозвали "языковые" поправки по бюджетному законопроекту, - нардеп-"слуга" Кравчук

Об этом заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила журналистам в Раде, передает Еспресо.TV.

"Языковые поправки были отозваны и Корниенко, и Саламахой, и Клочко", - сказала она.

Кравчук добавила, что не уверена в том, что нардеп Максим Бужанский отозвал поправку.



По ее мнению, у этих поправок нет шансов пройти.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в бюджетном законопроекте нардепы нашли правки, которые могут нивелировать действие языкового закона

Нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий подчеркивает, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование.