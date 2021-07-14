Трое депутатов отозвали "языковые" поправки по бюджетному законопроекту, - нардеп-"слуга" Кравчук
Народные депутаты фракции "Слуга народа" отозвали поправки к изменениям в бюджет, которые нивелируют языковой закон
Об этом заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила журналистам в Раде, передает Еспресо.TV.
"Языковые поправки были отозваны и Корниенко, и Саламахой, и Клочко", - сказала она.
Кравчук добавила, что не уверена в том, что нардеп Максим Бужанский отозвал поправку.
По ее мнению, у этих поправок нет шансов пройти.
- Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в бюджетном законопроекте нардепы нашли правки, которые могут нивелировать действие языкового закона
- Нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий подчеркивает, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование.
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