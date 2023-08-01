Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что солдаты одной из воинских частей со статусом депутатов Киевсовета не являлись на военную службу в течение года.

Фигуранты самостоятельно оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Теперь военнослужащие подозреваются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.