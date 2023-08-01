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Трое депутатов Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы

1 августа, 2023 вторник
10:14
Криминал

Во вторник, 1 августа, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются депутатами Киевского городского совета, а один - помощником депутата

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что солдаты одной из воинских частей со статусом депутатов Киевсовета не являлись на военную службу в течение года.

Фигуранты самостоятельно оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Теперь военнослужащие подозреваются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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ГБР
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