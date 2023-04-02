Трое британцев находятся в плену талибов в Афганистане, - Sky News

Об этом пишут Sky News.

Трое британцев находятся в плену талибов в Афганистане, в их числе - Майлз Роутледж, вернувшийся в страну после эвакуации британскими вооруженными силами менее двух лет назад.

Отмечается, что другие двое мужчин - медик Кевин Корнуэлл и еще один неназванный гражданин Великобритании, управляющий гостиницей в Кабуле. Считается, что все они содержались тайной полицией Талибана с января.

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития (FCDO) заявил: "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить их увольнение. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский контакт с британскими гражданами, задержанными в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи".

Скотт Ричардс из некоммерческой организации Presidium Network сказал Sky News, что, по его мнению, мужчины находятся в нормальном состоянии и с ними хорошо обращаются. Но он добавил: "Не было никакого значимого контакта (с пленными - ред.) не было доступа международных мониторинговых агентств... и не было никакой другой формы доступа к этим людям на сегодняшний день".