Трое британцев находятся в плену талибов в Афганистане, - Sky News
Три британца содержатся под стражей талибов в Афганистане, МИД Соединенного Королевства пытается обеспечить консульский доступ к задержанным
Об этом пишут Sky News.
Трое британцев находятся в плену талибов в Афганистане, в их числе - Майлз Роутледж, вернувшийся в страну после эвакуации британскими вооруженными силами менее двух лет назад.
Отмечается, что другие двое мужчин - медик Кевин Корнуэлл и еще один неназванный гражданин Великобритании, управляющий гостиницей в Кабуле. Считается, что все они содержались тайной полицией Талибана с января.
Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития (FCDO) заявил: "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить их увольнение. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульский контакт с британскими гражданами, задержанными в Афганистане, и мы поддерживаем их семьи".
Скотт Ричардс из некоммерческой организации Presidium Network сказал Sky News, что, по его мнению, мужчины находятся в нормальном состоянии и с ними хорошо обращаются. Но он добавил: "Не было никакого значимого контакта (с пленными - ред.) не было доступа международных мониторинговых агентств... и не было никакой другой формы доступа к этим людям на сегодняшний день".
- Напомним, в заявлении ООН до 8 Марта говорилось , что после захвата талибами власти в Афганистане, страна стала наиболее репрессивной в мире для женщин и девушек.
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