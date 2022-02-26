ТрО Полтавы сбило 4 российских дрона, - мэр
Городской глава Полтавы Александр Мамай заявил, что в городе сбиты 4 вражеских дрона
Об этом он написал в Facebook.
"Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только, что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Держимся!", - отметил мэр.
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