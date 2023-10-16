Тризуб на щите "Родины-матери" с 19 октября можно будет увидеть своими глазами
19 октября территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне станет доступна для посещения киевлян и гостей столицы
Об этом сообщила пресс-служба музея.
"С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее возле главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И, конечно же, собственными глазами увидеть установленный знак княжеской эпохи - тризуб на щите "Родины-матери", - говорится в сообщении.
Предыстория
В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР государственным гербом.
В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР тризубом, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.
Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.
"Сносить памятник, который является одной из визиток Украины, который смотрит на восток, огромен сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажом "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал тогдашний глава ведомства Ткаченко.
В Минкульте отмечали, что замена герба СССР тризубом будет осуществляться на средства меценатов без привлечения денег из госбюджета.
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