Тризуб на щите "Родины-матери" с 19 октября можно будет увидеть своими глазами

Об этом сообщила пресс-служба музея.

"С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее возле главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И, конечно же, собственными глазами увидеть установленный знак княжеской эпохи - тризуб на щите "Родины-матери", - говорится в сообщении.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР государственным гербом.

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР тризубом, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.

Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятник, который является одной из визиток Украины, который смотрит на восток, огромен сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажом "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал тогдашний глава ведомства Ткаченко.

В Минкульте отмечали, что замена герба СССР тризубом будет осуществляться на средства меценатов без привлечения денег из госбюджета.

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