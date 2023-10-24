"Триумф свободы слова": в Испании открыли музей произведений искусства, подвергавшихся цензуре

Об этом пишет The Guardian.

Его открыл Тачо Беннет - журналист и бизнесмен, начавший собирать эту коллекцию пять лет назад. Он отмечает, что некоторые из этих работ не имеют значимой художественной ценности, однако заслуживают того, чтобы быть увиденными.

"Это единственный в мире музей, посвященный искусству, подвергшемуся цензуре. Есть работы, которые, возможно, не имеют больших художественных достоинств, но их история заслуживает места в музее. Это общее в этих работах и это свидетельствует о том, что цензура провалилась , потому что здесь вы можете их увидеть. Это триумф свободы слова", - говорит он.

Одной из экспозиций станет коллекция рисунков бывших узников лагеря в Гуантанамо, где находятся политзаключенные США. Издание сообщает, что, когда в 2017 году в Нью-Йорке состоялась выставка работ освобожденных заключенных, правительство США постановило, что рисунки должны быть уничтожены.

Среди экспозиций также работа "Con Flores a María" испанского художника Чаро Корралеса - на "иконе" Дева Мария в окружении ангелов изображена с рукой между ног. Не менее интересно изображение Христа, распятого на крыльях американского истребителя, сделанное аргентинцем Леоном Феррари.

В коллекции есть произведение французско-алжирской художницы Зулихи Буабделлы и киргизки Зои Фальковой, описывающей статус женщин в родных странах художниц. Работа "Silence Rouge et Blue от Bouabdellah" состоит из 30 молитвенных ковриков, каждый из которых украшен парой туфель.

В музее также представлена еще одна работа Фальковой – "Evermust", посвященная насилию мужчин над женщинами. Оно изображено из-за боксерской груши в форме женского тела - ее презентовали на выставке "Feminnale" в Национальном музее изобразительного искусства в Бишкеке, столице Кыргызстана, однако позже правительство страны приказало снять работу с выставки.