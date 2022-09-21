Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, наиболее логичным для россиян является сохранение восточного плацдарма и давление на Донетчину со стороны Бахмута. Выход на админграницу Донецкой области и повторный выход на админграницу Луганской области, с их точки зрения, должен быть логичным. Где по-настоящему противник будет концентрировать свои силы и удар спрогнозировать довольно тяжело", - отметил он.

Черник не считает, что оккупант почти полностью выдохся и у него все закончилось.

"Несмотря на то, что советского лома у них много, это все же оружие, которое будет убивать. Они это мясо будут бросать на убой. Вот эта частичная мобилизация в виде 300 тыс. нового мяса стратегически не сломает линию фронта, однако какие-то точечные контрнаступательные операции они будут пытаться сделать. Умалять и недооценивать желание врага уничтожать Украину является смертельной иллюзией и ловушкой", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, через месяц-полтора нынешняя фаза боевых действий стихнет.

"Все пойдет в контрбатарейные тяжелые артиллерийские дуэли. Как только земля замерзнет, чтобы тяжелая техника могла по ней двигаться, или к следующей весне, когда почва высохнет, заново разгорится эта война", - подытожил Черник.