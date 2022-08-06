Трибунал по военным преступлениям Путина и его окружение будет создан до конца года, - вице-президент ПАСЕ Мережко
Трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев, и к концу года появится проект его устройства
Об этом вице-президент ПАСЕ Александр Мережко заявил в эфире программы "Воздух" на канале "Ходорковский Live", сообщает телеграмм-канал ЧТД.
Вместе с Путиным, на скамье подсудимых окажутся Шойгу, Патрушев, Медведев и другие члены Совбеза России, которые 21 февраля под прицелами телекамер одобрили нападение на Украину, отметил парламентарий.
"Путинский" трибунал может быть устроен так же, как и Нюрнбергский, осудивший преступления нацистов, то есть будет создан специальный договор, к которому присоединится большинство стран мира. Или оно может быть создано на базе ООН или ЕС, именно сейчас страны разрабатывают конкретную модель.
Осудить Путина и его приспешников будет даже проще, чем гитлеровцев, надеется Мережко: им ведь будет инкриминировано только одно преступление, доказательств которого хватит.
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