В части из этих производств уже проведены как следственные действия, так и судебные заседания, из некоторых — приговоры вступили в силу после прохождения всех предусмотренных законом апелляционных этапов. Представители Международного уголовного суда занимаются со своей стороны документированием военных преступлений на территории Украины, а по делу о похищении украинских детей выписаны ордера на арест В.Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Однако необходимо также дать юридическую оценку самому решению развязать войну и начать полномасштабное вторжение в Украину. Одним из важных пунктов "формулы мира" Зеленского есть "Справедливость", которая предусматривает создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков. С сентября 2022 года в Украине работает специальная рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Разработаны возможные модели работы трибунала, в результате дипломатических действий было достигнуто принятие резолюций в поддержку идеи создания трибунала на уровне Европарламента, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ряда национальных парламентов. В июле 2023 июля в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. В координационную группу уже входят представители 38 стран.

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Украина настаивает на создании реального международного трибунала по образцу трибуналов в Нюрнберге или Токио. Это позволит обойти проблему функциональных иммунитетов для "тройки", согласно которой нельзя привлечь к ответственности главу государства, руководителя правительства и министра иностранных дел. Создание трибунала могло состояться на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Другой путь – декларация со стороны Украины и затем подписание другими странами как форма международного договора.

Однако ряд союзников не согласны с такой моделью создания трибунала и предлагает "гибридный" вариант. В таком случае трибунал создается в системе украинских судов с привлечением к работе международных юристов. Для этого есть оговорки. Во-первых, Конституция Украины не предусматривает создание такого трибунала, а вносить изменения в Конституцию во время военного положения невозможно. Но главное – приговор такого трибунала будет оглашен "именем Украины", а не от имени мирового сообщества. Если судопроизводство будет заочным, то привлечь к реальной ответственности виновных в преступлении агрессии будет достаточно тяжело.

Оппоненты "большого трибунала", вероятно, имеют и политические мотивы для своей позиции. Многие западные политики оценивают войну в Украине как региональный двусторонний конфликт, а не как агрессию Российской Федерации против Европы и миропорядка. Соответственно, свое участие в создании трибунала такие политики считают вовлечением в войну и потому не желают такого риска. Некоторые другие политики боятся создания прецедента — трибунала за преступление агрессии. Ведь последние подобные трибуналы работали почти 80 лет назад. Трибуналы по Камбодже, Руанде, бывшей Югославии не рассматривали собственное преступление агрессии.

С принятием Устава ООН в 1945 г. угроза силой или ее применение была запрещена, за исключением случаев индивидуальной или коллективной самообороны. Вооруженные интервенции должны применяться только по решению Совета Безопасности ООН, как это было в случае корейской войны. Чтобы не нарушать Устав ООН, многие войны с тех пор не провозглашались как собственно войны, хотя их участники и пытались соблюдать Женевские конвенции. Прецедент создания трибунала пугает отдельных участников этих войн.

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Проблема персональной ответственности за развязывание войны дискутировалась в 1918, когда многие британские политики призывали осудить немецкого кайзера. После прений от этой идеи отказались. Хотя, в 1945 году страны-победители решили таки осудить руководителей третьего рейха и милитаристской Японии.

На встрече в Саудовской Аравии в августе 2023 года несколько стран выступили с критикой идеи международного трибунала относительно российского руководства. В общем, оппоненты международного трибунала – это, как правило, те политики или страны, которые являются сторонниками "корейского варианта" и заморозки войны.

В качестве компромиссного варианта сейчас рассматривается модель создания трибунала в рамках правовой системы третьей страны. А после этого резолюцию в его поддержку должна проголосовать Генассамблея ООН. Если такой страной станут Нидерланды, физически трибунал может работать в Гааге. Такой трибунал будет юрисдикцию рассматривать преступление агрессии, в отличие от Международного уголовного суда.

К примеру, в 2012 году был создан трибунал по международным преступлениям в Чаде в период 1982-1990. Правовой базой этого трибунала стал договор между Африканским Союзом и Сенегалом. В 2016 году трибунал приговорил президента Хабре к пожизненному заключению.

В любом случае решение о модели трибунала будет более политическим, а не юридическим. И это решение – важный элемент мирного урегулирования в Украине, а также должно стать предохранителем для возможных новых военных агрессий.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

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