Трибунал ООН осудил двух соратников экспрезидента Югославии Милошевича
Трибунал ООН 31 мая приговорил к 15 годам заключения двум бывшим приспешникам экспрезидента Югославии Слободана Милошевича за преступления в Боснии и Хорватии
Об этом сообщил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT) ООН, пишет Reuters.
"Бывший глава службы государственной безопасности Сербии Йовица Станишич и его подчиненный Франко Симатович могут быть привлечены к ответственности за преступления в нескольких боснийских муниципалитетах и одном хорватском из-за их роли в финансировании и обучении сербских ополченцев во время распада Югославии", - говорится в сообщении.
Таким образом, Апелляционная палата отклонила апелляции Станишича и Симатовича, отменила оправдательные приговоры по обвинению в общем преступном соглашении и усилила приговоры до 15 лет лишения свободы.
Суд признал Станишича и Симатовича ответственными как участников совместной преступной организации за преступления, совершенные различными сербскими силами в Боснии и Герцеговине в 1992 году в Биелине, Своротнике, Босанском Шамаке, Добои и Санском Мосте, а также за преступления, совершенные в 1995 году Санские Мосты.
Суд также признал их ответственными за убийство, совершенное в Дальской Планине в Хорватии, в июне 1992 года.
Трибунал был создан в 1993 году, когда войны на Балканах еще продолжались. Благодаря международному сотрудничеству удалось арестовать и отдать под суд всех подозреваемых, которым были предъявлены обвинения (161 человек), за исключением умерших ранее.
- Напомним, экспрокурор по делу Милошевича заявил , что Путин не должен избежать суда за преступления в Украине.
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