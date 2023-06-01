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Трибунал ООН осудил двух соратников экспрезидента Югославии Милошевича

1 июня, 2023 четверг
00:27
Криминал

Трибунал ООН 31 мая приговорил к 15 годам заключения двум бывшим приспешникам экспрезидента Югославии Слободана Милошевича за преступления в Боснии и Хорватии

Об этом сообщил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT) ООН, пишет Reuters.

"Бывший глава службы государственной безопасности Сербии Йовица Станишич и его подчиненный Франко Симатович могут быть привлечены к ответственности за преступления в нескольких боснийских муниципалитетах и одном хорватском из-за их роли в финансировании и обучении сербских ополченцев во время распада Югославии", - говорится в сообщении.

Таким образом, Апелляционная палата отклонила апелляции Станишича и Симатовича, отменила оправдательные приговоры по обвинению в общем преступном соглашении и усилила приговоры до 15 лет лишения свободы.

Суд признал Станишича и Симатовича ответственными как участников совместной преступной организации за преступления, совершенные различными сербскими силами в Боснии и Герцеговине в 1992 году в Биелине, Своротнике, Босанском Шамаке, Добои и Санском Мосте, а также за преступления, совершенные в 1995 году Санские Мосты.

Суд также признал их ответственными за убийство, совершенное в Дальской Планине в Хорватии, в июне 1992 года.

Трибунал был создан в 1993 году, когда войны на Балканах еще продолжались. Благодаря международному сотрудничеству удалось арестовать и отдать под суд всех подозреваемых, которым были предъявлены обвинения (161 человек), за исключением умерших ранее.

  • Напомним, экспрокурор по делу Милошевича заявил , что Путин не должен избежать суда за преступления в Украине.
  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.

ООН
Сербия
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