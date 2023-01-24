Трибунал над РФ: на следующей неделе состоится международная встреча, - Кулеба
Группа стран соберется на следующей неделе для продвижения идеи о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, 23 января.
"Непублично на дипломатическом треке происходит много событий, которые приближают нас к созданию трибунала. Одно из них состоится уже на следующей неделе. В одном месте соберется группа стран, которые будут активно продвигать идею создания специального трибунала. Когда событие состоится, мы отдельно расскажем об этом". , – сказал Кулеба.
Он заверил, что речь идет не о "символах", а о действенных и конкретных шагах.
Кулеба отметил, что юстиция - длительный процесс, но Украина будет максимально его ускорять.
"Честно говоря, у меня нет ответа – в каком месяце этот трибунал будет создан, но обещаю, что мы будем делать все, что в наших силах, и даже больше для привлечения РФ как государства, так и чиновников к ответственности", - заверил глава МИД.
- Напомним, 19 января Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко.
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