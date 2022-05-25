Трибунал над неонацистами в Мариуполе и "заминированный" элеватор в Днепре: новая подборка фейков и манипуляций от россиян

Об этом передает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По состоянию на утро 25 мая кафиры распространяли такую дезинформацию, манипуляции и фейки:

Дезинформация . В минобороны РФ заявили: "СБУ и ВСУ с подачи мероприятия заменяли элеватор под Днепром и разместили установки РСЗО (реактивные системы залпового огня, - ред.) на зернокомбинате в Луганской области, в то время как более 8,5 млн человек в Украине голодают , почти 23% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, а гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионам приближается к критической».

Манипуляция . Российские СМИ распространили информацию о том, что "несколько стран дали согласие поучаствовать в трибунале над неонацистами, а сам трибунал пройдет в несколько этапов, один из которых будет в Мариуполе".

Дезинформация . Также российские СМИ сообщили, что "самолеты стран НАТО значительно увеличили свою открытую активность в непосредственной близости к украинским границам". По мнению пропагандистов, "задействование такой группировки вполне сродни подготовке операции вторжения".

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