"Трибунал для Путина": в ОП рассказали подробности о привлечении к ответственности руководства России
Украина планирует учредить единовременный международный трибунал для суда над высшим руководством российского режима за акт агрессии – в том числе и нынешнего президента России
Об этом пишет The Guardian.
Андрей Смирнов, заместитель главы администрации президента Украины, заявил, что отдельный трибунал с участием международного сообщества ускорит привлечение к ответственности российского президента и его ближайшее свита.
Акт агрессии, признанный членами ООН международным преступлением, не может рассматриваться международным уголовным судом из-за отсутствия юрисдикции, но считается самым тяжким международным преступлением из-за его дальнейших последствий.
Смирнов сказал, что акт агрессии, по которому Украина возбудит дополнительное производство, легко доказать, в то время как на рассмотрение дел, которые МКС может рассматривать в отношении Украины – военные преступления, геноцид и преступления против человечности – пойдут годы.
"То, что Россия вторглась в Украину своей армией, является фактом, который признают наши международные партнеры. Мы надеемся получить обвинительное заключение в течение трех месяцев", - сказал он.
По словам посла Украины по особым поручениям Антона Кориневича, наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".
Кориневич отметил, что несколько международных партнёров Украины согласились создать трибунал. Однако он сказал, что назвать согласившиеся страны еще слишком рано.
- Министр иностранных дел заявил, что 14 июля на конференции в Гааге Украина будет официально инициировать создание Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии.
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