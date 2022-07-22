"Трибунал для Путина": в ОП рассказали подробности о привлечении к ответственности руководства России

Об этом пишет The Guardian.

Андрей Смирнов, заместитель главы администрации президента Украины, заявил, что отдельный трибунал с участием международного сообщества ускорит привлечение к ответственности российского президента и его ближайшее свита.

Акт агрессии, признанный членами ООН международным преступлением, не может рассматриваться международным уголовным судом из-за отсутствия юрисдикции, но считается самым тяжким международным преступлением из-за его дальнейших последствий.

Смирнов сказал, что акт агрессии, по которому Украина возбудит дополнительное производство, легко доказать, в то время как на рассмотрение дел, которые МКС может рассматривать в отношении Украины – военные преступления, геноцид и преступления против человечности – пойдут годы.

"То, что Россия вторглась в Украину своей армией, является фактом, который признают наши международные партнеры. Мы надеемся получить обвинительное заключение в течение трех месяцев", - сказал он.

По словам посла Украины по особым поручениям Антона Кориневича, наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".

Кориневич отметил, что несколько международных партнёров Украины согласились создать трибунал. Однако он сказал, что назвать согласившиеся страны еще слишком рано.

Министр иностранных дел заявил, что 14 июля на конференции в Гааге Украина будет официально инициировать создание Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb