Трибунал для Путина станет финальным аккордом войны, - Украина в Совбезе ООН

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое Дворник объявил на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказании за серьезные нарушения международного права, передает Укринформ.

По его словам, Украина поддержала идею создания специального криминального трибунала для наказания за военные преступления.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", - отметил Дворник.

Он отметил, что только в Киевской области после отступления российской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города, "но ясно, что убиты десятки тысяч".

Дипломат отметил, что ежедневно в Украине совершено около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тыс.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Последствия продолжающейся агрессии РФ: роль и ответственность Совета Европы", в которой среди прочего призвала страны Совета Европы поддержать расследование преступлений, совершенных Россией в Украине и создать соответствующий международный трибунал.

Британия также поддержала идею международного трибунала по осуждению президента РФ Владимира Путина и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

В четверг, 19 мая, Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности, причастных к военным преступлениям России в Украине.

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