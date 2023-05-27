Трибунал для Путина: Международная ассоциация юристов приняла резолюцию

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Международная ассоциация юристов (IBA) приняла резолюцию с призывом к странам-членам ООН поддержать создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Андрей Костин поблагодарил за этот решительный шаг президента IBA Альмудени Арпон де Мендивиль-и-Алдама и исполнительного директора Марка Эллиса.

"Кремлевский режим является символом насилия, ненависти и терроризма. Мы не имеем права мириться с тем безумием, которое он совершает, полностью попирая международное право, нормы и ценности. С десятками тысяч жестоких преступлений, причинивших боль и страдания миллионам людей", - сказал Костин.

По его словам, правосудие не должно ограничиваться только наказанием рядовых исполнителей.

"Перед судом должны предстать их вожди, которые использовали свою власть, чтобы раскрутить этот маховик зла. Специальный трибунал по преступлению агрессии является лучшим возможным инструментом положить конец безнаказанности верхушки этого преступного режима, - подчеркнул во время выступления на заседании ассоциации Андрей Костин.