Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Нам нужно и дальше двигаться, чтобы иметь доказательства, а затем возможности для того, чтобы привлечь российских чиновников к ответственности. Не только Путина, но и других, например Лаврова. Лавров и все другие российские чиновники должны сесть на скамью подсудимых за совершенные военные преступления в Украине. Поэтому, по моему мнению, качество доказательств военных преступлений, которые совершает Российская Федерация на нашей территории, будет иметь значение для того, чтобы необходимое решение об аресте российских чиновников было принято", - рассказала Денисова.

Денисова добавила, что у нее доказательства того, что некоторые чиновники и депутаты государственной думы России принимали решение о депортации и принудительном предоставлении гражданства России украинским детям.

"У меня есть доказательства того, что некоторые чиновники и депутаты государственной думы РФ имеют отношение к решению о депортации украинских детей на территорию России. У нас есть их фамилии. И они так же преступники, как и Путин и все его окружение. С территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей они вывезли 2161 ребенка.У нас есть список всех этих преступников. Их причастность нужно доказать, и у нас есть доказательства. И такие же доказательства можно найти на решения, которые принимал Лавров. Это очень сложно, однако мы должны над этим работать", - добавила Денисова.

15 мая прокурор Гаагского суда Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

15 июня в Харькове генпрокурор Ирина Венедиктова и прокурор Гаагского суда Карим Хан осмотрели обстрелянные россиянами Северную Салтовку и Шевченковский район

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