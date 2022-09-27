Триада Путина "референдум - мобилизация - ядерка": почему и зачем

На фоне откровенных унижений Путина его азиатскими друзьями было очень ясно сказано: войну надо заканчивать. И он сам это хорошо понимает. Но закончить ее Путину нельзя без хотя бы символической победы.

Между тем, ситуация складывается таким образом, что перспектива тотального и позорного поражения становится все яснее. Что делать, чтобы остановить украинское контрнаступление, которое может привести к освобождению даже ранее оккупированных Донецка и Луганска (о Крыме пока что умолчим)? Этот вопрос, очевидно, был адресован Путиным российским генералам после бегства из Изюма. И нетрудно угадать, каким был ответ. Надо больше солдат и больше снарядов. Российские генералы всегда так отвечают. Путин может пригрозить уголовной ответственностью руководителям оборонных заводов, может набирать уголовников в войско Пригожина, но это, по всей видимости, проблемы не решает.

Главные проблемы Путина и его режима

На самом деле, есть три главные проблемы, которые сегодня стоят перед Путиным и его режимом. Первая проблема – Украина, которая может победить в этой войне. Вторая проблема – Запад, который не собирается идти на уступки, а наоборот, готов окончательно вытеснить Россию на мировую периферию. Третья проблема – российское население, которое вполне ожидаемо может утратить веру в гений своего вождя и смешать его с грязью, как это не раз случалось в российской истории. Причем это готовы сделать и маргинальные ультрапатриоты, и умеренный средний класс.

Хотел ли такого финала своего правления Путин? Ясно, что нет. Поэтому он вынужден действовать и действовать быстро, я бы даже сказал, конвульсивно. Референдумы – ядерный шантаж – мобилизация – эта триада в путинском решении, объявленном 21 сентября, как раз и должна ответить на указанные выше три угрозы.

Очевидно, что, как в случае решений 22–24 февраля, так и в ситуации 20-21 сентября, Путин и его ближайшие помощники не импровизировали, а воспользовались заранее написанными сценариями и алгоритмами. Ясно, что они не совсем отвечают новым обстоятельствам и текущим требованиям, но разбираться с этим в Кремле некому и некогда. Это умножает абсурд и беспорядок в действиях россиян, но это их еще никогда не останавливало.

Что пытается сделать Путин?

Ближайшая и непосредственная цель принятых в Кремле решений очевидна: не допустить освобождения Украиной захваченных территорий. Для этого используются три инструмента. Первый – наполнение российских оборонительных рубежей пушечным мясом (угроза, нависшая над российскими позициями в Луганской области, показала, что эта потребность является критической). Второй инструмент – сдерживание Запада от масштабной военной помощи Украине. Для этой цели используется энергетический, а теперь уже и ядерный шантаж. Третий инструмент – легализация оккупации через референдумы и официальную аннексию, которая в свою очередь должна показать решительность намерений россиян и таким образом сдержать от активного противодействия и самих украинцев, и их западных союзников.

Понятно, что при этом немаловажным остается и внутрироссийский контекст. Путин исполняет пожелания, а в последнее время – уже просто требования – своего радикального патриотического крыла (условных Дугина-Гиркина-Соловьева) и одновременно не оставляет выбор среднестатистическому россиянину. Ведь теперь "ЛНР-ДНР" плюс Херсон и Мелитополь – это уже "родина", а "родину надо защищать".

Среди прочего, таким образом Путин переводит ответственность за свое персональное поражение на все российское общество. Радикалам он предлагает идти в окопы, а для мирных готовит аргумент, что это они сами не захотели идти до конца.

Таким образом, Путин рассчитывает создать военные и политические условия для условно успешного для себя завершения войны. В этом идеальном для него варианте украинцы и их западные союзники позволяют российскому медведю с небольшой, но очевидной добычей залезть обратно в берлогу. Внутри России устанавливается жесткая диктатура без намеков на возможность оппозиционного действия или даже мнения. Потенциальные "изменники" и "иноагенты", вытесненные за границу, замещаются бессловесными рабами, завезенными с оккупированных территорий. Идеологическая истерия, фундаментализм, "вечная война" с Западом, железный занавес, ядерный "купол" - так представляется Путину-Патрушеву-Ковальчуку не идеальное, но приемлемое будущее на ближайшие десять - пятнадцать лет, которые им остались до перехода в состояние физического небытия.

Последствия принятых решений могут быть совсем другими

Украина может не отказаться от намерения освобождать свои территории силой, а мобилизационное пополнение российских войск, должным образом не подготовленное и не организованное, может резко увеличить статистику жертв в этой войне. И, учитывая новую географию призыва, это обстоятельство сразу станет известно российскому обществу.

Запад может воспринять шаги Путина как проявление его слабости и решить дожать режим, используя для этого украинские Вооруженные силы и собственные еще далеко не исчерпанные экономические, политические и информационные рычаги. В российском обществе на фоне растерянности и массового недовольства могут начаться необратимые процессы внутреннего распада, ведь линии конфликтов уже четко обозначились. А в определенный момент главным врагом всех заинтересованных сторон (от Кадырова до Навального) и наиболее удобной мишенью может оказаться именно Кремль.

Что последние путинские решения меняют для нас?

Сама по себе динамика, цейтнот, в котором враг вынужден принимать решения, для нас благоприятное обстоятельство. Для Украины вариант затяжной войны, к которой склонялась ситуация к концу лета, был бы очень болезненным. Союзническое внимание и поддержка могли бы ослабнуть (особенно на фоне экономических проблем и политических изменений в западных странах). Дальнейшее ухудшение социально-экономических условий, неопределенность на фронте, усталость бойцов и депрессия в тылу толкали бы украинское общество и власть к вынужденным уступкам агрессору, которые в свою очередь сеяли бы разочарование и провоцировали внутренние конфликты.

Похоже, что ситуация развивается другим, более рискованным, но в то же время более обнадеживающим путем. Если Украине удастся продолжить освобождение оккупированных территорий и после того, как на них были проведены референдумы и даже приняты решения об их "вхождении" в состав РФ, это будет мощным моральным ударом по позициям режима внутри РФ и заставит Путина делать его последнюю ставку. Будем надеяться, что к тому моменту ему уже будет не до Украины.