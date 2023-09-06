Три заместителя министра обороны подали в отставку, - Гончаренко

Об этом в Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, заявления об отставке написали трое должностных лиц:

заместитель министра обороны Владимир Гаврилов – ветеран военной службы, генерал-майор запаса, назначенный Кабмином на должность 28 января 2022 года;

заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега находится в должности с 21 февраля 2023 года. Накануне, в феврале 2022 года, был советником министра иностранных дел и министра обороны Украины на общественных началах;

заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Андрей Шевченко – занимает должность с 21 февраля 2023 года. До назначения работал в журналистике, политике и дипломатии. Известный как общественный активист и правозащитник.

Отставка Резникова: что известно

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.

По данным нардепа Железняка, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

3 сентября он прокомментировал информацию о своей возможной отставке с должности министра обороны Украины и назначении послом в Великобритании.

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова. По его словам, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Алексей Резников написал в Twitter, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

"Я подал заявление об отставке главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. Для меня было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев, тяжелейшего периода современной истории Украины", - написал он.

Впоследствии заявление Резникова подтвердил глава ВР Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Алексея Резникова об отставке с должности Министра обороны Украины", - написал он.

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Новым главой МОУ, вероятно, станет Рустем Умеров.