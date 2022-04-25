Три военных корабля НАТО прибыли в финский порт для обучения
Военные корабли НАТО проведут двухдневные учения с финскими ВМС на фоне обсуждений потенциального вступления Финляндии в Альянс
Об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии, сообщила "Европейская правда".
Три военных корабля НАТО прибыли в Туркский порт в Финляндии. Они проведут совместные с военно-морскими силами страны двухдневные учения.
Это происходит в период, когда Финляндия обсуждает возможность присоединения к Альянсу.
В частности, в финский порт прибыли минные заградители из Латвии LVNS Virsaitis, Эстонии ENS Sakala и Нидерландов HNLMS Schiedam. Они будут тренироваться с двумя минными охотниками из финского флота.
Двухдневные учения должны начаться 28 апреля. Такие тренировки должны подготовить финские ВМС к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточиться на "противоположной деятельности и работе в многонациональных рамках".
- Напомним, в Финляндии начались парламентские дебаты по вступлению в НАТО.
- Подавляющее большинство финнов поддерживают вступление страны в НАТО.
- Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндии заявило о готовности страны к "разным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО.
- В МИД России заявили , что Швеция и Финляндия "должны понимать последствия вступления в НАТО".
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