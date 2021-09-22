Три версии: Арахамия высказал мнение, кто мог организовать покушение на Шефира

Об этом он сказал журналистам в Раде, сообщает Еспресо.TV.



"Это мое личное мнение, склоняюсь к тому, что это какой-то "привет" команде нашей, в первую очередь президенту. Потому что все понимают, что он (Шефир) приближенный к президенту человек. Учитывая, что президент в отъезде и это легкая жертва с точки зрения, что у него нет охраны, то это было легко сделать ", - сказал Арахамия.



Он считает, что есть три версии относительно того, кто мог быть заказчиком.



"Это может быть "привет" от контрабандистов и криминальных "авторитетов", они все покинули Украину с насиженных мест и оперативная информация, которую доносят, говорит, что будут как-то мстить. Вторая версия - это может быть российский след. И через большие преобразования по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию тоже ", - подытожил нардеп.

22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Президенту доложили о покушении .