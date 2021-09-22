Три версии: Арахамия высказал мнение, кто мог организовать покушение на Шефира
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно того, кто мог организовать покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Шефира
Об этом он сказал журналистам в Раде, сообщает Еспресо.TV.
"Это мое личное мнение, склоняюсь к тому, что это какой-то "привет" команде нашей, в первую очередь президенту. Потому что все понимают, что он (Шефир) приближенный к президенту человек. Учитывая, что президент в отъезде и это легкая жертва с точки зрения, что у него нет охраны, то это было легко сделать ", - сказал Арахамия.
Он считает, что есть три версии относительно того, кто мог быть заказчиком.
"Это может быть "привет" от контрабандистов и криминальных "авторитетов", они все покинули Украину с насиженных мест и оперативная информация, которую доносят, говорит, что будут как-то мстить. Вторая версия - это может быть российский след. И через большие преобразования по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию тоже ", - подытожил нардеп.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Президенту доложили о покушении .
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