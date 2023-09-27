Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Запорожском направлении стоят десантно-штурмовые дивизии РФ. Также здесь стоит 810-я морская пехота, совершавшая преступления в Мариуполе, 64-я мотострелковая бригада, совершавшая преступления в Буче. Конечно, моральное состояние у них плохое. мы слышим, что они искренне не понимают, как украинцы не имея преимуществ в воздухе, видя перед собой тотально заминированные поля все равно умудряются идти вперед и выжимать врага с позиций», - подчеркнул Денисов.

По его словам, руководство РФ пытается поднять боевой дух своим солдатам.

"Сюда приезжал один из заместителей Шойгу, привез три ведра медалей и раздал российским псевдогероям. Затем к росгвардейцам приезжал один из заместителей министра МВД РФ и тоже привозил ведра с медалями. Путин пытается поднять боевой дух тем, что дает разным подразделениям звание гвардейских". -ма армия получила такое звание, прежде 810-я бригада морской пехоты, 291-й полк, 70-й, 71-й получили такие звания.Когда подразделения получают эти звания, они напиваются и начинают артиллерийскими салютами отмечать свои так называемые достижения. Но мы видим результат, как они потихоньку, но теряют позиции", – подчеркнул Денисов.

В среду, 27 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении

В среду, 27 сентября, президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор и заявил о продвижении украинских войск в Донецком направлении.











