Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов отметил, что на Запорожском направлении руководство РФ пытается поднять боевой дух своим солдатам
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Запорожском направлении стоят десантно-штурмовые дивизии РФ. Также здесь стоит 810-я морская пехота, совершавшая преступления в Мариуполе, 64-я мотострелковая бригада, совершавшая преступления в Буче. Конечно, моральное состояние у них плохое. мы слышим, что они искренне не понимают, как украинцы не имея преимуществ в воздухе, видя перед собой тотально заминированные поля все равно умудряются идти вперед и выжимать врага с позиций», - подчеркнул Денисов.
По его словам, руководство РФ пытается поднять боевой дух своим солдатам.
"Сюда приезжал один из заместителей Шойгу, привез три ведра медалей и раздал российским псевдогероям. Затем к росгвардейцам приезжал один из заместителей министра МВД РФ и тоже привозил ведра с медалями. Путин пытается поднять боевой дух тем, что дает разным подразделениям звание гвардейских". -ма армия получила такое звание, прежде 810-я бригада морской пехоты, 291-й полк, 70-й, 71-й получили такие звания.Когда подразделения получают эти звания, они напиваются и начинают артиллерийскими салютами отмечать свои так называемые достижения. Но мы видим результат, как они потихоньку, но теряют позиции", – подчеркнул Денисов.
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