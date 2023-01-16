Три украинских теннисистки вышли во второй раунд Australian Open
Украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль одержали победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник 16 января в Мельбурне (Австралия) Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 57 место, победила американку Аманду Анисимову (29) – 6:3, 6:4.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (40) обыграла другую американку – Коко Вандевей (140) – 6:3, 6:1.
Екатерина Байндль (97) одолела россиянку Камиллу Рахимову (110), выступающую в Австралии в нейтральном статусе – 7:5, 6:7, 6:1.
Еще две украинки приостановили выступления на турнире Grand Slam. Даяна Ястремская (99) проиграла Елене Остапенко (18) из Латвии – 4:6, 2:6. А Леся Цуренко (134) уступила чешке Каролине Муховой (133) - 2:6, 1:6.
Во втором круге Марта Костюк сыграет против австралийки Оливии Гадецки (199), Ангелина Калинина встретится с Чешкой Петрой Квитовой (15), а Екатерина Байндль выйдет на победительницу противостояния между бразильянкой Лаурой Пигосси (112) и американкой Кэти.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 января
Женщины
Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) 6:3, 6:4
Ангелина Калинина (Украина) – Коко Вандевей (США) 6:3, 6:1
Катерина Байндль (Украина) – Камилла Рахимова – 7:5, 6:7, 6:1
Даяна Ястремская (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) – 4:6, 2:6
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 1:6
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