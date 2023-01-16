Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник 16 января в Мельбурне (Австралия) Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 57 место, победила американку Аманду Анисимову (29) – 6:3, 6:4.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (40) обыграла другую американку – Коко Вандевей (140) – 6:3, 6:1.

Екатерина Байндль (97) одолела россиянку Камиллу Рахимову (110), выступающую в Австралии в нейтральном статусе – 7:5, 6:7, 6:1.

Еще две украинки приостановили выступления на турнире Grand Slam. Даяна Ястремская (99) проиграла Елене Остапенко (18) из Латвии – 4:6, 2:6. А Леся Цуренко (134) уступила чешке Каролине Муховой (133) - 2:6, 1:6.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против австралийки Оливии Гадецки (199), Ангелина Калинина встретится с Чешкой Петрой Квитовой (15), а Екатерина Байндль выйдет на победительницу противостояния между бразильянкой Лаурой Пигосси (112) и американкой Кэти.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 января

Женщины

Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) 6:3, 6:4

Ангелина Калинина (Украина) – Коко Вандевей (США) 6:3, 6:1

Катерина Байндль (Украина) – Камилла Рахимова – 7:5, 6:7, 6:1

Даяна Ястремская (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) – 4:6, 2:6

Леся Цуренко (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 1:6

14 января украинская теннисистка Элина Свитолина заявила , что рассчитывает вернуться на корт после рождения дочери летом 2023 года.

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