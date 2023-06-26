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Три украинских производителя получат по $1 млн на внедрение технологий борьбы с вражескими дронами

26 июня, 2023 понедельник
20:09
Война с Россией

С тремя украинскими победителями Drone Hackathon "Anti-Shahеd" заключат контракты на $1 млн для разработки технологии для уничтожения вражеских дронов в украинском небе

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

24-25 июня состоялся второй ежегодный Drone Hackathon "Anti-Shahеd", в ходе которого 50 команд представили проекты для представителей Сил безопасности и обороны Украины. В результате выбрали трех победителей, которые представили самые действенные и эффективные проекты.

С каждым из победителей заключат контракты на 1 млн долларов. Выделенные средства будут направлены на разработку технологии для уничтожения вражеских дронов в украинском небе. Речь в частности о шахедах. Также это поможет не тратить мощные ресурсы ПВО.

"Фактически ежедневно украинская инфраструктура подвергается атакам от иранских дронов. Только в мае по Украине запущено по меньшей мере 400 "шахедов". Всего с сентября прошлого года по Украине запустили не менее 1200 ударных беспилотников. Украинские специалисты способны удивлять мир и эффективно противодействовать враждебному нашествию. Наша задача - максимально поддержать разработчиков, создать условия для массового производства альтернативных систем противодействия иранским шахедам", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Генерал-майор ВСУ Владимир Коваль отметил, что украинским защитникам необходимо применять новые образцы техники, поскольку враг бодрствует и разрабатывает и совершенствует уже имеющееся вооружение, в частности беспилотники. Поэтому для того, чтобы эффективно противодействовать враждебным БПЛА, по его словам, необходимо внедрять новые системы по выявлению, идентификации и уничтожению целей.

"Каждая великая война задает новые тренды развития военных технологий. Первая мировая создала войну танков. Вторая - авиации. Эта война показала, что ближайшие десятки лет будут происходить войны беспилотных летательных аппаратов и противодействия им. Поэтому мы должны создать эти современные технологии, чтобы преодолеть врага на фронте сегодня и защищать наши территории в ближайшем будущем", - сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Справочно. Drone Hackathon "Anti-Shahеd" - это мероприятие для разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, создающих передовые системы и технологии для обнаружения, отслеживания и уничтожения вражеских дронов. Представленные на мероприятии проекты оценивали специалисты разных родов и видов войск, военных структур и цифровых технологий.

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реализован по инициативе Генштаба ВСУ, Минцифры и Мининфраструктуры в рамках проекта "Армия дронов".

  • 30 августа 2022 года в Украине прошел первый международный Drone Hackathon. Во время него из 30 команд-участниц выбрали 6 победителей, которые за полгода воплотили свои идеи в продемонстрировавший на полигоне продукт.
Общество
Украина
военные силы Украины
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