Три украинских фильма будут представлены на Венецианском кинофестивале
Украина на Венецианском фестивале представит три фильма
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
"Сразу тремя фильмами представлена Украина на одном из самых престижных кинофестивалей мира - Венецианском", - написал он.
В основном конкурсе премьерно покажут "Блик" Валентина Васяновича.
В программе "Горизонты" покажут два фильма: "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша.
Справка.
"Носорог": история картины основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой фильма (Сергей Филимонов) по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии.
"Цензорка"- совместного производства Словакии, Чехии и Украины. Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца, и попала в мир, населенный только женщинами.
"Блик": режиссер продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни после войны. По сюжету врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к новой жизни.
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