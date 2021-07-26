Три украинских фильма будут представлены на Венецианском кинофестивале

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.



"Сразу тремя фильмами представлена Украина на одном из самых престижных кинофестивалей мира - Венецианском", - написал он.



В основном конкурсе премьерно покажут "Блик" Валентина Васяновича.



В программе "Горизонты" покажут два фильма: "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша.



Справка.



"Носорог" : история картины основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой фильма (Сергей Филимонов) по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии.



"Цензорка" - совместного производства Словакии, Чехии и Украины. Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца, и попала в мир, населенный только женщинами.



"Блик" : режиссер продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни после войны. По сюжету врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к новой жизни.

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