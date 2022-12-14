Об этом он рассказал во время брифинга для Media Center Ukraine .

Он отметил, что в одном из 4 застенков, которые были обнаружены в Херсоне, была отдельная камера для детей. оккупанты утверждали, что в ней были "улучшенные" условия.

"Оккупанты называли это "детская камера". Она отличалась только тем, что в таком же сыром помещении было три тонких каримата. Это были "улучшенные условия" для детей", - рассказал Лубинец.

По его словам, детям почти не давали воду и еду, а также использовали психологическое давление. В застенки забирали детей, которые, по мнению россиян, "оказывали сопротивление".

"Детям говорили, что "родители от вас отказались". Один из мальчиков, ему 14, его забрали за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. Забирали детей, которые, по мнению оккупантов, оказывали сопротивление", - пояснил омбудсмен.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что по подтвержденным данным сейчас в РФ находится более 12 тысяч украинских детей, из них около 8600 – принудительно депортированы.

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