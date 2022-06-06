"Три телевизора исчезли, нужно разобраться": оккупанты воруют друг у друга намародеренное имущество
Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но ничего не получается, потому что россияне воруют у своих
Это следует из записи перехваченного разговора рашиста Вовы с женой, занимающейся распределением награбленного, обнародованного Службой безопасности Украины.Захватчики организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продаже украинских вещей. Однако их россияне воруют друг у друга.
"Вчера Вовина жена микроволновку забрала… вентилятор, кофемолку, мультиварку", – отчитывается мужу жена. Кроме того, она никак не может найти 4 телевизора, которые Вова намародерив в Украине - "три телевизора в коробке и один без коробки". До жены доехал только один, без коробки, поэтому она подозревает, что их забрал "тот хрен… он уже дважды забирал", поэтому просит мужа "разобраться"."Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу. Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих отпрысков, потому что, учитывая санкции, все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России ", – говорится в сообщении СБУ.
- Напомним, СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Киевской области – переправляли деньги из РФ в Украину через подсанкционные платежные системы.
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