Это следует из записи перехваченного разговора рашиста Вовы с женой, занимающейся распределением награбленного, обнародованного Службой безопасности Украины.

Захватчики организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продаже украинских вещей. Однако их россияне воруют друг у друга.

"Вчера Вовина жена микроволновку забрала… вентилятор, кофемолку, мультиварку", – отчитывается мужу жена. Кроме того, она никак не может найти 4 телевизора, которые Вова намародерив в Украине - "три телевизора в коробке и один без коробки". До жены доехал только один, без коробки, поэтому она подозревает, что их забрал "тот хрен… он уже дважды забирал", поэтому просит мужа "разобраться".

Напомним, СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Киевской области – переправляли деньги из РФ в Украину через подсанкционные платежные системы.

"Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу. Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих отпрысков, потому что, учитывая санкции, все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России ", – говорится в сообщении СБУ.