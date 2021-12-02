Три тарифные зоны: "Новая почта" изменит стоимость доставки

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".



Так, с 2022 года стоимость доставки будет рассчитываться по трем тарифным зонам:

по городу и его пригороду;

между городами Украины;

из/в поселок городского типа или село.

Напомним, 19 октября "Новая почта" установила единый тариф на доставку в почтомат в размере 35 грн до конца года.

С 9 ноября компания начала устанавливать почтаматы в подъездах домов.

"Новая почта" заявила, что со следующего года планирует наладить беспилотную доставку посылок между городами-миллионниками.

Также при доставке в город и его пригород вводится три тарифа по весу посылок: маленькая - до 2 кг (стоит 40 грн), средняя - до 10 кг и большая - до 30 кг (будет стоить 80 грн).Кроме того, цена на доставку документов будет фиксированной и составит 40 грн.На первый квартал 2022 года продлится акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 грн, а также наложенный платеж без комиссии.Если покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром, с 2022 года стоимость обратной доставки составит 15 грн за посылку весом до 30 кг.Кроме того, компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера за любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 грн, а для отправки свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация будет рассчитываться как за груз.Компания отметила, что новые тарифы вступят в силу с 1 января 2022 года.