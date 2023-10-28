Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово

Заявление опубликовало правительство Италии.

Эманюэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджия Мэлони приветствовали приверженность обеих сторон в дискуссиях на полях саммита Евросоюза относительно европейского плана нормализации отношений.

"Мы отмечаем заявления, сделанные двумя лидерами Косово и Сербии по европейскому уставу о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово, а также их готовность имплементировать его", – говорится в заявлении.

"С целью достижения быстрого прогресса в имплементации мы призываем Косово начать процедуру создания Ассоциации муниципалитетов Косово с сербским большинством, как это предусмотрено в проекте устава, а Сербию - перейти к де-факто признанию (Косова.- ред.)", - отметили лидеры стран .

Они надеются, что Косово и Сербия скоро согласуют детали в рамках диалога.

При посредничестве Евросоюза Сербия и Косово в начале года согласились на план нормализации отношений из десяти пунктов, но переговорному процессу помешала эскалация на севере Косово из-за проведения досрочных выборов, проигнорированных сербами.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство. Впоследствии там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

24 сентября более 30 вооруженных людей напали на косовских полицейских в селе Банская вблизи административной границы Сербии и Косово. Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич отреагировали на инцидент