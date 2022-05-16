Три скандинавские страны заявили о готовности защищать Финляндию и Швецию от агрессии до членства в НАТО
Норвегия, Дания и Исландия готовы защитить Финляндию и Швецию от внешней агрессии до получения полноценного членства в Североатлантическом Альянсе
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Sky News .
"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова помочь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - отметил он.
- 11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии в преддверии ожидаемого предоставления этими странами заявок на вступление в НАТО.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
- 16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.
- 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
- 16 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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