Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Sky News .

"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова помочь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - отметил он.