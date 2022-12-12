Три шага для приближения мира: Зеленский обратился к саммиту G7

Об этом говорится в телеграмме президента.

Глава государства подчеркнул, что должна быть продолжена поддержка Украины и обратился к участникам саммита G7. По его словам, кроме вооружения, Украина нуждается в финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также в новой дипломатии.

"Первый шаг – новая сила. Украина нуждается в современных танках, неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Мы нуждаемся в большей реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия.

Второй – новая прочность. Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Не проиграть в этом – это выиграть во всем.

И третье – новая дипломатия. Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. И сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех наших людей и всех наших территорий", - заявил Зеленский.

Министр энергетики Украины принял участие в заседании Координационной группы по энергетике G7+ и рассказал, что критическая ситуация с энергоснабжением после российских обстрелов Украины нуждается в усилении международной помощи.

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