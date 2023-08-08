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Три секунды тренировок три раза в неделю: исследование выявило, какие упражнения для мышц рук более эффективны

8 августа, 2023 вторник
16:17
Наука

Недавнее исследование демонстрирует эффективную альтернативную технику, которая помогает достичь результатов всего за три секунды тренировок трижды в неделю. Это всего 36 секунд работы с весом в течение месяца

Об этом информирует ScienceAlert .

Исследование показало, что небольшое количество силовых тренировок с сопротивлением, направленным на удлинение мышц, является эффективной техникой.

"Подъем тяжелой гантели от талии к груди может быть не таким полезным для мышц, как обратное движение. Конечно, он сжигает больше калорий, но альтернатива больше укрепляет мышцы, а также вызывает изменения в мозге, связанные с их большей чувствительностью", - объясняют в исследовании.

В эксперименте 26 молодых здоровых взрослых были разделены на две группы. Одна группа дважды в неделю выполняла трехсекундные тренировки по разгибанию бицепса, другая - трижды. Через четыре недели исследователи сравнили силу сгибателей локтя и толщину двуглавой и плечевой мышц.

Участники, которые тренировались три раза в неделю, наблюдали среднее увеличение концентрической силы на 2,5% и увеличение эксцентрической силы на 3,9%. Между тем, участники, которые тренировались дважды в неделю, не показали значительных улучшений.

"Мы еще не исследовали другие мышцы, но если мы обнаружим, что правило трех секунд также применяется к другим мышцам, то, возможно, вы сможете выполнить упражнение всего тела менее чем за 30 секунд", - сказал ученый. спорта Кен Кадзунори Носака.

Исследование подтверждает то, что эксцентрические упражнения на удлинение мышц могут укреплять фиброзные полосы более эффективно, чем концентрические действия, которые сокращают мышцы.

Носака и его коллеги считают, что эти суперкороткие тренировки более эффективны, чем длинные, поскольку позволяют мышцам легче восстанавливаться. Время отдыха между упражнениями почти в 28,8 тыс. раз больше, чем фактическая продолжительность занятия.

Сообщается, что, несмотря ни на что, необходимо провести дополнительные эксперименты для уточнения деталей, но, вероятно, частота тренировок может иметь большее значение, чем их продолжительность.

"Важно отметить, что даже очень небольшое количество упражнений может изменить наше тело, если их выполнять регулярно", – добавил Носака.

  • Также согласно американскому исследованию, более трети приобретенных онлайн спортивных добавок не соответствуют своим этикеткам и не имеют важных составляющих.
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