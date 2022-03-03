Три самолета, два вертолета, колонны бронированной техники: Воздушные силы ВСУ сообщают о потерях оккупантов в сутки
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что за сутки 2 марта российские оккупационные войска потеряли три самолета, два вертолета и колонны бронированной техники
Об этом говорится в Facebook.
"2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, три вражеских самолета и два вертолета уничтожили украинские зенитно-ракетные подразделения.
- Как сообщалось ранее, в Румынии разбился вертолет, вылетевший на поисково-спасательную миссию истребителя МиГ-21, семь человек погибли.
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