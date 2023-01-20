Три российские ракеты попали в Краматорск, повреждены объекты инфраструктуры
20 января российские войска открыли ракетный огонь по Краматорску Донецкой области. Зафиксировано попадание трех снарядов по объектам инфраструктуры
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Краматорск. Донетчина. Враг нанес 3 ракетных удара по городу", - написал Тимошенко.
Сообщается, что в результате ударов армии РФ повреждены объекты инфраструктуры, в том числе детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко в 10:03 сообщил о ракетном ударе по гражданской инфраструктуре Краматорска.
- 18 января российские войска ранили не менее четырех мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области.
- 19 января в результате действий российских военных на территории Донецкой области погибли 4 мирных жителя и по меньшей мере три украинца получили ранения.
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