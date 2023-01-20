Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Краматорск. Донетчина. Враг нанес 3 ракетных удара по городу", - написал Тимошенко.

Сообщается, что в результате ударов армии РФ повреждены объекты инфраструктуры, в том числе детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко в 10:03 сообщил о ракетном ударе по гражданской инфраструктуре Краматорска.

18 января российские войска ранили не менее четырех мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области.

19 января в результате действий российских военных на территории Донецкой области погибли 4 мирных жителя и по меньшей мере три украинца получили ранения.

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