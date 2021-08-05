Три революции: "Еспресо" начинает показ цикла фильмов ко Дню Независимости

Первым выйдет в эфир фильм режиссера Лидии Чайки "16 дней. Революция на граните" история того, как украинские студенты в 1990-м отстояли право на достоинство, свободу, собственное государство. "Студенческая революция в октябре 1990 года длилась всего 16 дней и стала толчком к независимости Украины, - говорят авторы проекта. - Центральная площадь столицы Украины, Киева, тогда была покрыта гранитными плитами, отсюда и название " Революция на граните ". Формы протеста , которые выбрали студенты, - голодовки, перекрытие центральных улиц, забастовки, - обеспечили им победу. Эти молодые люди показали, что альтернатива советской действительности возможна ".



Фильм Лидии Чайки "16 дней. Революция на граните", 2011-го года производства, можно посмотреть в эфире Еспресо уже сегодня, 5.08, в 20:00. После фильма состоится показ интервью, сделанного журналистами телеканала "Еспресо" с одним из участников революции на граните - политиком, общественным деятелем Олесем Донием, уже в наши дни.



На следующей неделе в эфире "Еспресо" появится документальный фильм "Оранжевые хроники" режиссера из Канады украинского происхождения Демьяна Колодия.



Фильм можно будет увидеть в четверг в 19:20.



Завершит цикл фильм "Свобода или смерть" о Революции Достоинства, который выйдет в эфир 19.08, за несколько дней до Дня Независимости Украины.