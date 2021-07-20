Три региона Украины являются эпицентром заболеваемости коронавирусом, - НАН
Киев, Одесская и Сумская области являются эпицентрами заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает Национальная академия наук (НАН) Украины.
В Украине всю неделю фиксируют прирост заболеваемости COVID-19 на юге страны.
Так, в Одесской области растет число положительных ПЦР-тестов (на 41% за неделю) и госпитализаций (на 38% за неделю). При этом угрожающими являются темпы роста положительных результатов ПЦР-тестов.
В Сумской области фиксируют высокие темпы роста госпитализаций, а также увеличение темпов роста заболеваемости. Также за неделю в регионе возросло количество положительных ПЦР-тестов.
В свою очередь, в Киеве высокими стали темпы роста госпитализаций и положительных результатов тестов. При этом в столице выросло на 4% количество случаев коронавируса после снижения на 17% неделей ранее.
- Напомним, 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 23, медработников - 13).
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